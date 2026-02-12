Suomessa valmistui viime vuonna ennätysmäärä vihreän siirtymän investointihankkeita, yli 170 kappaletta. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan eniten valmistui datakeskuksia, tuulivoimaloita ja yksittäisiä suuria tehdasteollisuuden hankkeita.

Vihreiksi kutsutaan sellaisia hankkeita, joilla siirrytään puhtaaseen energiaan, edistetään kiertotaloutta ja vähennetään ympäristökuormitusta. Näitä hankkeita toteutui viime vuonna 8 miljardin euron arvosta, yhteensä 174 kappaletta.

Tämä vuosi näyttää hieman vaisummalta.

– Tänä vuonna tahti ei yllä viime vuoden tasolle. Tänä vuonna ennakoidaan valmistuvan noin 5 miljardin euron investoinnit, joka sekin sinällään on paljon. Lupaavaa on erityisesti se, että vuosi 2027 näyttää tällä hetkellä rakentuvan todella vahvaksi ja jää jännitettäväksi, mennäänkö tämän vuoden luvuista yli, toteaa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Janne Peljo.

Kaikki hankkeet eivät toteudu

Kaikkiaan Suomessa on vireillä eri vaiheissa olevia vihreän siirtymän hankkeita yli 1200 kappaletta, arvoltaan reilut 300 miljardia euroa.

Eniten investointisuunnitelmia on meri- ja maatuulivoimaan, vetyyn, datakeskuksiin ja siirtoverkkoihin.

Kaikki suunnitteilla olevat investoinnit eivät kuitenkaan toteudu.

– Nykyisellään hankekannasta puolet on jo toteutunut, mutta sitten nämä isommat ja euromääräisesti merkittävimmät, niin ne ovat vielä valtaosin suunnitteluvaiheessa, kertoo Peljo.

Jatkossa odotetaan tuulivoiman ja datakeskusten rinnalle myös muita hankkeita.

– Vuosikymmenen loppua kohden toiveissa on, että sieltä saataisiin investointipäätöksiä vetylaitoksista ja metallien valmistuksesta ja uudesta modernista teollisuudesta Suomeen, listaa Peljo.

Kova kilpailu

Vihreän siirtymän hankkeet ovat tärkeitä myös kansantalouden kannalta.

– Ne hankkeet, jotka ovat jo toteutuneet tai joista on tehty investointipäätös, saattavat nostaa Suomen bruttokansantuotetta vuositasolla jo prosentilla.

Vihreistä investoinneista kilpailevat myös muut Euroopan maat.

– Puhtaan siirtymän investoinneille tarjottava verokannustin olisi riittävä tuuppaamaan joitain merkittäviä hankkeita investointipäätösvaiheeseen ja toteutumaan. Ennen kaikkea varmistamaan sen, että ne toteutuvat Suomessa eikä jossain muualla Euroopassa, uskoo Peljo.

Suomen halpa sähkön hinta on myös hyvä houkutin investoinneille.

– Suomen ehdoton vahvuus on meidän puhtaan sähkön ja energian saatavuus ja sen kustannuskilpailukyky. Suomessa oli viime vuonna Euroopan halvinta sähköä ja 96 prosenttia siitä oli jo päästötöntä. Se luo erittäin hyvän pohjan teollisille investoinneille. Vastaavasti Euroopassa valtiontukikilpailu kiihtyy, joten kyllä meidän Suomessa täytyy löytää omat ratkaisut valtiontukikilpailuun vastaamiseksi, pohtii Peljo.