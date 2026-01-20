Itävaltalaislehmä Veronika ällistyttää tutkijayhteisöä ällistyttävällä osaamisellaan.

Itävallasta on löytynyt lehmänero. Veronika-niminen lehmä osaa tutkijoiden mukaan käyttää työkalua, tarkemmin harjaa, jolla se helpottaa kutinaa.

Tutkimus julkaistiin Current Biology -julkaisussa.

Vaikka ihmiset ovat eläneet nautaeläinten kanssa jo yli 10 000 vuoden ajan, vastaavaa käytöstä ei aiemmin ole dokumentoitu.

Lukuisten koetilanteiden jälkeen, oli selvää, että Veronika rapsutti harjapäällä sellaisia alueita, jotka vaativat rajumpaa rapsutusta.

Sileämpi ja hellempi pää puolestaan oli käytössä silloin, kun kutinaa tuli hellittää hieman aremmista paikoista, kuten utareista tai vatsan alueelta.

Monipuolista työkalujen käyttöä

Veronika käänteli työkaluaan siten, että sillä ylsi haluttuun paikkaan ja oikealla vahvuudella.

Rapsutustyökalun käyttö oli myös harkittua ja eläin kykeni pitämään suullaan harjasta siten, että sen käyttäminen oli tarkkaa.

Sillä ei ollut merkitystä, missä asennossa eläin harjan löysi.

– Veronikan käyttäytymiseen liittyi tarkka tähtäys, koordinaatio ja työkalun ja kehon rajapinnan dynaaminen hallinta, mikä viittaa kehittyneempään fyysiseen kognitioon kuin aiemmin on havaittu naudoilla, tutkimuksessa selvitetään.

Tutkijoiden mukaan vastaavaa osaamista ja jonkin työkalun monipuolista käyttämistä eri tehtäviin on havaittu ainoastaan yhdellä eläimellä, simpanssilla.

– Emme odottaneet lehmien pystyvän käyttämään työkaluja, emmekä odottaneet lehmän käyttävän työkalua monipuolisesti.

– Tähän asti toimintaa on johdonmukaisesti raportoitu vain simpansseilla, Antonio Osuna-Mascaro Wienin eläinlääketieteen yliopistosta kertoo.

Toki ihmiset ovat havainnoineet muidenkin eläinten käyttävän työkaluja tai apuvälineitä.

Esimerkiksi norsut käyttävät kärsällään monipuolisesti apuvälineitä. Myös hevosten on havaittu käyttävän apuvälineitä.

Tutkijoiden mukaan lehmät ovat paljon älykkäämpiä, kuin aiemmin on ajateltu. Myös muiden lehmien uskotaan kykenevän vastaavaan, mikäli niillä on vain siihen mahdollisuus.

BBC:n mukaan lehmän omistaja Witgar Wiegele toivoo Veronikan innostavan ihmisiä näkemään luonnon arvon ja tärkeyden.