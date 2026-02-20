Tekoäly auttaa tutkijoita kartoittamaan elämää Etelämannerta ympäröivillä merialueilla. Meressä elävät lajit voidaan nyt tunnistaa kuvista sekunneissa, kun siihen aiemmin meni tunteja, pahimmassa tapauksessa jopa vuosia

Tutkijoita kiinnostaa, mitä lajeja elää meressä Etelämantereen lähistöllä. Tähän asti kartoitus on ollut hyvin vaivalloista ja hidasta työtä.

– Kuvittele, että kun meillä on valokuva merenpohjasta, siinä voi olla tuhansia pieniä eläimiä. Kuvan analysoimiseen voi kulua jopa kahdeksan tuntia minun kaltaiseltani henkilöltä, joka tuntee nämä asiat todella hyvin. Jokaisen eläimen ympärille piirretään laatikko ja merkitään, mikä laji on kyseessä, selittää eliömaantieteen tutkija Huw Griffiths Britannian Etelämanner-tutkimusyksiköstä (BAS).

Tekoäly auttaa tutkijoita Etelämantereen vedenalaisen elämän tutkimisessa.Reuters

Työ on nopeutunut huomattavasti, kun tutkijat ottivat avukseen tekoälyn. He opettivat kuvien avulla tekoälylle, miltä eri lajit näyttävät. Nyt tekoäly tunnistaa lajit sekunneissa.

– Jos olemme tutkimusmatkalla, voimme saada vastaukset ennen kuin palaamme laivalta. Se tarkoittaa, että voimme tehdä jotain välitöntä asialle. Tiedot eivät ehdi vanhentua ennen kuin tiedämme, mitä tapahtuu, toteaa Griffiths.

Apua ilmastonmuutoksen vaikutusten seuraamiseen

Kun tulokset saadaan nopeasti, mahdolliset muutokset paljastuvat myös nopeasti. Se auttaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten seuraamisessa.

– Jotkut lajit, jotka saattavat nyt olla vähälukuisia, saattavatkin viihtyä lämpimässä vedessä ja yleistyä ja se voi muuttaa täysin sen elinympäristön. Muutokset määrissä ja keskinäisissä suhteissa, mutta myös kaikki uusi, jota emme ole ennen nähneet tai jokin, joka häviää yllättäen, ovat varoitusmerkkejä ilmastonmuutoksesta, sanoo Griffiths.

Kaikkea ei tekoälykään vielä osaa. Uusien lajien tunnistaminen ei vielä onnistu. Tutkijat arvioivat, että jopa viidesosa Etelämantereen lähistöltä löytyvistä merilajeista on tieteelle uusia.