Sama vamma voi aiheuttaa naisille pidemmäksi aikaa kipua kuin miehille. Syy eroon löytyi biologiasta.
Historiassa naisten kipua on vähätelty joko väittämällä, että naiset liioittelevat kipujaan tai eivät siedä kipua yhtä hyvin kuin miehet.
Toistuvat tutkimustulokset ovat kuitenkin osoittaneet, että naiset kokevat miehiä todennäköisemmin kroonista kipu ja keskimäärin kivut kestävät naisilla kauemmin kuin miehillä.
Tuore Science Immunology -alustalla julkaistu tutkimus tarjoaa nyt selityksen sille, miksi näin on, kertoo NBC News.
Näyttää siltä, että miesten immuunijärjestelmä saattaa sammuttaa kivun tehokkaammin korkeampien testosteronitasojen vuoksi.
– Kyse ei ole mielestä vaan todellisesta immuunisolujen biologisesta mekanismista, sanoo fysiologin apulaisprofessori Geoffroy Laumet Michiganin osavaltionyliopistosta.
Laumet on yksi tutkimuksen tekijöistä.
Naisten kipu otettava vakavasti
Kroonisen kivun hoitokeinoja tutkiva apulaisprofessori Ann Gregus kommentoi NBC Newsille, että tuoreet tutkimustulokset korostava tarvetta ottaa naisten kipu vakavasti.
– Naiset opetetaan piilottamaan kipunsa, koska muuten ihmiset ajattelevat, etteivät nämä kykene tekemään työtään tai pysty huolehtimaan perheistään.
Tuoreessa tutkimuksessa naisten ja miesten kipua tutkittiin pyytämällä kaikkiaan 245 osallistujaa arvioimaan omaa kiputasoaan. Osallistujat olivat kokeneet jonkin traumaattisen vamman, esimerkiksi auto-onnettomuudessa ja kärsivät kivuista sen vuoksi.
Vaikka sekä miehet että naiset raportoivat kipunsa olevan yhtä voimakasta onnettomuuspäivänä, hävisi miesten kipu varhaisemmassa vaiheessa kolmen kuukauden seurantajakson aikana.
Verikokeista selvisi, että miesten veressä interleukiini-10-molekyylin pitoisuus oli korkeampi. Molekyyli sammuttaa aivoihin kulkevia kipusignaaleja. Geoffroy Laumetin mukaan testosteroni lisäsi molekyylin tuotantoa valkosoluissa.
Sama havainto tehtiin myös hiirikokeissa.
Testosteronilaastareita kipuun?
Tietoa testosteronin yhteydestä suurempaan kipusignaalia sammuttavan molekyylin tuotantoon voisi Laumetin mukaan hyödyntää pitkällä aikavälillä tehokkaampaan kroonisen kivun hoitoon naisilla.
Esimerkiksi testosteronilaastarilla voisi olla vähemmän sivuvaikutuksia kuin kipulääkkeillä, joita käytetään kroonisen kivun hoitoon.
Reseptivapaiden kipulääkkeiden pitkäaikainen hoito voi johtaa munuaisvaurioihin tai vatsahaavaan.
Lääkärin määräämiin opioideihin puolestaan aiheuttavat riippuvuutta.
