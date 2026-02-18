Saksalaislääkärin Elimistön viisaus -kirja kertoo, kuinka älykkäästi kehomme reagoi erilaisiin haasteisiin ja kuinka kärsisimme vähemmän, jos emme vertaisi kehon toimintaa koneisiin.

Bestseller-kirjailija ja gastroenterologian erikoislääkäri Giulia Enders palaa uudessa teoksessaan Elimistön viisaus kehon monimutkaiseen yhteispeliin. Kirja jatkaa 12 vuotta sitten ilmestyneen, maailmanmenestykseen nousseen Suoliston salaisuus -teoksen jalanjäljissä.

Enders kertoo halunneensa auttaa potilaitaan ymmärtämään kehoa paremmin.

– Huomasin sairaalassa, että haluan antaa ihmisille osuvan kuvan siitä, miten sisäelimet toimivat yhdessä – kuin perhe, hän sanoo.

Giulia Enders kertoo jopa käyneensä pariterapiassa hahmottaakseen, miten luoda “parempi suhde” sisäelimiinsä.

Kehoa ajatellaan huollettavana koneena

Uutuuskirjassa Enders käyttää ihon, lihasten ja suoliston kuvauksia ihmisten välisinä suhteina. Esimerkiksi iholtaan hän kertoo oppineensa surutyötä isoäidin kuoleman jälkeen, kun taas hänen äitinsä toiminnallinen olemus toimii vertauskuvana lihaksille ja levon merkitykselle.

Enders huomasi potilastyössä sairaalassa, että ihmiset ajattelevat kehoaan usein kuin viallista konetta.

– Puhumme aivoista tietokoneena ja immuunijärjestelmästä armeijana. Sitten ajattelemme, että jokin taistelee meitä vastaan tai on rikki.

Hänen mukaansa kehon näkeminen “elävänä olentona” muuttaa suhtautumista omaan hyvinvointiin.

Kirjassa Enders pohtii myös tekoälyn tuloa terveydenhuollon tueksi. Hänen mukaansa tekoälyn hyvä puoli on, että se selittää asioita kärsivällisesti. Toisaalta se ei tiedä kaikkea tai saattaa jopa esittää vääriä väitteitä.

– Meidän täytyy ymmärtää perusasiat voidaksemme arvioida tiedon oikeellisuutta, hän muistuttaa ja viittaa myös pandemia-aikoihin, jolloin sosiaaliseen mediaan ilmestyi koko joukko terveysaiheisia vaikuttajia.

Suomalaisilla hyvä kehoyhteys

Menestyskirjailijan mukaan nyky-yhteiskunta ruokkii jatkuvaa suorituspainetta ja ulkonäköön keskittyviä itsensä kehittämisen malleja. Hän näkee kuitenkin suomalaisilla poikkeuksellisen kyvyn kuunnella kehoaan.

– Täällä ihmiset menevät sisäänpäin, harjoittavat tietoisuutta omasta hyvinvoinnista. Kehoon voi suhtautua kuin parisuhteeseen. Rakkaus on tärkeää, mutta miten hyvin tuntee toisen?

Tärkeää ei tietokirjailijan mukaan ole vain noudattaa esimerkiksi hengitystekniikkaa, vaan ymmärtää, miksi se toimii. Samaa tiedonkeruuta voi harrastaa eri kehon osien ja sisäelinten toiminnan kanssa.

Enders haluaa näyttää, kuinka arvokas elämä on, ennen kuin sairaalavuode pakottaa pysähtymään.

– Kun kehoa ei enää ajattele epätäydellisenä koneena, elossa olemisen arvo tulee esiin.

Endersin Suoliston salaisuus -esikoiskirjaa on myyty yli kahdeksan miljoonaa kappaletta.

Elimistön viisaus -teoksen käännösoikeudet on myyty 35 maahan, ja Suomessa kirjan julkaisee WSOY.