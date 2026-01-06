Entisen varapresidentin mukaan maata johtaa Venezuelan hallitus.
Mikään ulkomainen taho ei hallitse Venezuelaa, vakuuttaa maan väliaikaiseksi johtajaksi nimetty Delcy Rodriguez.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väittänyt, että Yhdysvallat määrää nyt Venezuelassa.
Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan lauantain vastaisena yönä ja otti kiinni maata itsevaltaisesti hallinneen presidentti Nicolas Maduron sekä tämän puolison.
Venezuelan ja Kuuban viranomaisten mukaan iskussa sai surmansa yhteensä jopa 55 sotilasta.