Machado sai viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon.

Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado sanoo, että hän aikoo palata Venezuelaan mahdollisimman pian. Machado kommentoi asiaa Fox Newsille antamassaan haastattelussa.



Viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon saanut Machado ei kertonut, mistä päin maailmaa hän haastattelun antoi.

Machado kiittää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ja tämän hallintoa päättäväisyydestä ja lujuudesta lain ylläpitämisessä.



Asiasta kertoo ainakin uutiskanava CNN. Yhdysvallat kaappasi presidentti Nicolas Maduron sotilaallisessa hyökkäyksessä Venezuelassa viikonloppuna.



Machadon mukaan Venezuela tulee olemaan Yhdysvaltain suurin liittolainen turvallisuuden, energian, demokratian ja ihmisoikeuksien saralla.

Lisäksi Machado kritisoi väliaikaiseksi johtajaksi nimettyä Delcy Rodriguezia sanoen, että tämä on kidutuksen, korruption ja huumekaupan takana. Machadon mukaan venezuelalaiset ovat torjuneet Yhdysvaltojen kaappaaman presidentti Nicolas Maduron varapresidenttinä toimineen Rodriguezin.



Rauhannobelisti sanoo, että vapaissa vaaleissa voiton veisi oppositio.

Trump on kyseenalaistanut Machadon kyvyn hallita Venezuelaa. Trumpin mukaan Machadolla ei ole tarpeeksi kunnioitusta tai tukea.

