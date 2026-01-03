Yhdysvaltain presidentti on puhunut medialle Venezuelan presidenttiparin tilanteesta.

Yhdysvallat iski viime yönä paikallista aikaa Venezuelaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi omalla some-kanavallaan Truth Socialissa, että Venezuelan presidentti Nicolas Maduro ja hänen vaimonsa on Trumpin mukaan otettu kiinni ja viety pois maasta.

Trump kertoi lehdistötilaisuudessa illalla Suomen aikaa, että Venezuelan operaatiossa käytettiin ilma- maa- ja merivoimia.

– Tämä oli yksi hämmästyttävimmistä ja voimakkaimmista näytöistä Amerikan sotilaallisesta voimasta ja pätevyydestä, Trump totesi.

Trumpin mukaan Venezuelan sotilaallinen kyky tehtiin voimattomaksi.

Trumpin mukaan yhdysvaltalaisista kukaan ei kuollut operaatiossa, eikä sotilaskalustoa menetetty.

Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo hallita Venezuelaa, kunnes maahan saadaan tehtyä turvallinen vallanvaihdos. Trumpin mukaan ulkoministeri Marco Rubio työskentelee yksityiskohtien parissa.

Trump totesi useaan kertaan, että Yhdysvallat haluaa olla turvallisten maiden ympäröimänä.

Trumpin mukaan myös Yhdysvaltain suuret öljy-ytiöt suuntaavat Venezuelaan.

Trumpin mukaan Yhdysvallat on tarvittaessa valmis myös toiseen iskuun.

Trump sanoo myös, että hän ei pelkäisi Yhdysvaltain maajoukkojen lähettämistä Venezuelaan.

Trump julkaisi kuvan Madurosta

Trump julkaisi vain hetkeä ennen tiedotustilaisuutta kuvan Madurosta sosiaalisessa mediassa. Kuvatekstiin Trump on kirjoittanut Maduron olevan USS Iwo Jima -maihinnousualuksen kyydissä.

Yllään hänellä on verryttelyasu sekä kädessään vesipullo. Kuvassa näyttä siltä, että miehellä olisi myös käsiraudat ja silmät on peitetty mustin lasein ja korvilla on kuulosuojaimet.

Valkoinen Talo julkaisi Trumpin jakaman kuvan myös X-tilillään. Mikäli upotus ei näy, katso se tästä.

Trump kertoi tiedotustilaisuudessa, että operaation käynnistyttyä Maduro yritti paeta turvahuoneeseen. Trumpin mukaan Maduro pääsi turvaovelle, mutta ei ehtinyt sulkea sitä.

Trump kertoo vaatineensa Maduroa antautumaan ennen operaatiota. Trumpin mukaan nyt Maduro toivoo, että hän olisi antautunut.