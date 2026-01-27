Kahden Yhdysvaltain ohjusiskussa kuolleen miehen perheenjäsenet nostivat tiistaina oikeudessa kanteen kuolemantuottamuksesta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Miehet kuolivat Yhdysvaltain ohjusiskussa epäiltyä huumevenettä vastaan Venezuelan lähellä.

Perheenjäsenten mukaan miehet murhattiin "ilmeisen laittomassa" sotilasoperaatiossa, joka kohdistui siviilialuksiin.

"Murhia huvin vuoksi"

Sukulaisten mukaan miehet olivat kalastaneet ja tehneet maataloustyötä Venezuelassa ja olivat palaamassa kotiinsa Las Cuevasissa Trinidadissa, kun heidän päälleen hyökättiin.

– Nämä ovat laittomia, kylmäverisiä murhia. Murhia huvin ja teatterin vuoksi. Sen takia tarvitsemme tuomioistuimen julistamaan totuuden ja rajoittamaan laittomuuksia, sanoi Baher Azmy, kantajien asianajaja lausunnossaan.

Kansalaisoikeusjuristit nostivat kanteen Bostonin liittovaltion tuomioistuimessa.

Kyseessä on ensimmäinen oikeudenkäynti, joka koskee yhtä Yhdysvaltojen 36 ohjusiskusta Karibianmerellä ja Tyynellämerellä sijaitseviin aluksiin. Iskut ovat presidentti Donald Trumpin hallinnon hyväksymiä, ja niissä on kuollut yli 120 ihmistä syyskuun jälkeen.