Yhdysvaltalainen aarteenetsijä, joka kieltäytyi paljastamasta kuuluisan haaksirikon kultakolikoiden sijaintia, on vapautettu vankilasta kymmenen vuoden jälkeen. Noin 500 kolikkoa on yhä kateissa.
Tommy Thompson, 73, löysi vuonna 1988 miljoonien dollarien arvoisen aarteen SS Central America ‑aluksen hylystä. Laiva tunnetaan myös nimellä Ship of Gold.
SS Central America upposi hurrikaanissa Etelä-Carolinan rannikolla vuonna 1857 kuljettaessaan 30 000 paunaa (noin 13,60 tonnia) vastavalmistettua kultaa San Franciscosta pankeille varannoksi.
Taiteilijan näkemys SS Central America -aluksen uppoamisesta hurrikaanissa.Alamy
Alus vajosi yli 2 100 metrin syvyyteen mukanaan 425 matkustajaa ja miehistön jäsentä.
Kultalastin katoamisen arvioidaan vaikuttaneen osaltaan vuoden 1857 talouspaniikkiin, BBC kertoo.
Thompson nosti laivasta miljoonien arvosta kultaa
1980‑luvulla yhteensä 161 sijoittajaa antoi meriteknologian insinööri Thompsonille 12,7 miljoonaa dollaria (noin 11 miljoonaa euroa) aluksen löytämiseksi sillä ehdolla, että he saisivat osan löydön tuotoista.
Thompsonin miehistö nosti hylystä vuonna 1988 tuhansia kultaharkkoja ja ‑kolikoita, joista suuri osa myytiin vuonna 2000 kultakauppaketjulle noin 50 miljoonalla dollarilla.
Noin 500 kolikkoa on silti yhä kateissa.
Thompson on väittänyt, ettei muista niiden sijaintia, eikä niiden olinpaikasta ole todennettua tietoa. Sijoittajat ja vakuutusyhtiöt puolestaan epäilevät, että Thompson kätki kolikot tahallaan.
Sijoittajat haastoivat hänet oikeuteen vuonna 2005, koska eivät olleet saaneet lainkaan tuottoa aarteen myynnistä.
Oikeudenkäynnissä Thompson väitti, että kolikot oli luovutettu Belizessä sijaitsevalle rahastolle ja että ensimmäisen kultaerän myynnistä saadut voitot olivat kuluneet oikeudenkäyntikuluihin ja pankkilainoihin, CBS News kertoo.
Myöhemmässä rikossyytteessä arvioitiin, että merenpohjasta nostettujen kultaharkkojen ja ‑kolikoiden arvo saattoi olla jopa 400 miljoonaa dollaria. Kadonneiden kolikoiden arvo on miljoonia.
Thompson katosi vuonna 2012, kun häntä vaadittiin saapumaan oikeuteen.
Istui 10 vuotta vankeudessa mieluummin kuin paljasti kolikoiden sijainnin
Thompson ja hänen liikekumppaninsa pidätettiin lopulta vuonna 2015 Boca Ratonissa, Floridassa.
He olivat asuneet hotellissa kaksi vuotta, maksaneet käteisellä väärennetyillä nimillä ja liikkuneet takseilla ja julkisilla kulkuneuvoilla välttääkseen paljastumisen.
Thompson tuomittiin oikeuden halventamisesta, koska kieltäytyi kertomasta noin 500 kadonneen kultakolikon sijaintia. Joulukuussa 2015 hänet määrättiin kahden vuoden vankeusrangaistuksen.
Yhdysvalloissa oikeudenhalventamistuomiot kestävät kuitenkin yleensä siihen saakka, kunnes henkilö noudattaa tuomioistuimen määräystä – tässä tapauksessa kolikoiden sijainnin paljastamista.
Vuonna 2025, kymmenen vuoden vankeuden jälkeen, tuomari päätti lopettaa Thompsonin vankeustuomion. Hän vapautui vankilasta 4. maaliskuuta.
Oikeus katsoi, ettei Thompson todennäköisesti koskaan antaisi vastausta kadonneiden kolikoiden kohtalosta.