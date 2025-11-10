Yhdysvallat on tappanut yhteensä yli 70 ihmistä veneiskuissa, joita se perustelee huumesalakuljetuksen vastaisina toimina.
Yhdysvallat on jatkanut ihmisten tappamista merellä veneisiin tehdyissä iskuissa. Maan puolustusministeri Pete Hegseth kertoo, että kahdessa viime iskussa itäisellä Tyynellämerellä sai surmansa kuusi ihmistä sunnuntaina.
– Kaikki kuusi tapettiin. Yhdysvaltalaisjoukot eivät vahingoittuneet, Hegseth kirjoittaa X:ssä julkaistussa viestissään.
Aiempien iskujen tapaan Hegseth julkaisi tuoreimmista iskuista lyhyet, ilmasta kuvatut videot, joista ei kuitenkaan käy selvästi ilmi veneissä olleiden ihmisten määrää.
Yhdysvallat on tappanut yhteensä yli 70 ihmistä Tyynenmeren ja Karibianmeren iskuissa, joita se perustelee huumesalakuljetuksen vastaisina toimina. Yhdysvallat väittää iskujen kohteina olevien ihmisten olevan huumeiden salakuljettajia, mutta se ei ole esittänyt tästä todisteita julkisuudessa.
Lue myös: Yhdysvallat iski jälleen Tyynellämerellä, kaksi ihmistä kuoli
Hegsethin mukaan kummassakin kahdesta veneestä oli kolme miespuolista "narkoterroristia". Presidentti Donald Trumpin hallinto on käyttänyt tätä termiä epäillyistä huumeiden salakuljettajista julistettuaan huumekartellit ulkomaisiksi terroristijärjestöiksi.