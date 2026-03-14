Auto pyöri katon kautta ympäri ilmalennon päätteeksi Yhdysvalloissa. Katso kooste takaa-ajosta yltä.
Fond du Lacin piirikunnan alueella Yhdysvaltojen Wisconsinissa keksiviikkopäivä meinasi päättyä tragediaan, kun nuoret pakenivat poliisia.
Paikallinen poliisi julkaisi videon takaa-ajoa seuranneesta tilanteesta.
Videolla 23-vuotias nainen ajaa risteysalueella ojaan niin, että poliisimies joutuu väistämään autoa, ja sitten auto lentää pientareeseen törmättyään kaaressa.
Auto pyörii katon kautta ympäri useaan otteeseen ja pysähtyy lopulta kyljelleen. Video näyttää hetken, kun rynnäkkövarustein varautunut poliisi repii kaksikon ulos autosta.
Naista syytetään muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja huumeiden hallussapidosta, paikallispoliisi kertoo.