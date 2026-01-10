Vastuuhenkilöitä syytetään kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta. Syyttäjän mukaan kolmikko on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Syyttäjä on nostanut syytteet turmasta, jossa vene törmäsi Helsingissä Kruunuvuorensillan työmaarakenteisin. Yksi mies kuoli turmassa ja toinen loukkaantui vakavasti.

Kolmea siltaprojektin vastuuhenkilöä syytetään kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta. Syyttäjän mukaan he ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Turma sattui toukokuisena iltana vuonna 2023. Kaksi noin 30-vuotiasta miestä oli matkalla veneellä Herttoniemenrannasta Tokoinrantaan. Kun he alittivat Kruunuvuorensillan työmaasillan, vene törmäsi työmaasillan alla kulkeneeseen teräspalkkiin. Venettä ohjannut mies kuoli ja toinen mies, joka omisti veneen, sai vakavia vammoja.

Tapahtuma-aikaan iltayhdentoista jälkeen oli hämärää eikä työmaasillan alapuolta ollut valaistu. Vene alitti sillan kohdasta, joka ei ollut merkityllä veneväylällä. Syyttäjän mukaan teräspalkista ei ollut erikseen varoitettu ja se oli huonosti havaittavissa.

Turma paljastui seuraavana päivänä, kun poliisi sai ilmoituksen Kruunuvuorenselällä ajelehtineesta moottoriveneestä. Kyydissä oli kuollut mies. Kun poliisi ryhtyi selvittämään asiaa, selvisi, että läheiseltä luodolta oli pelastettu toinen, pahoin loukkaantunut mies aikaisin aamulla.

Loukkaantuneelle miehelle ei syytteitä

Poliisi epäili myös loukkaantunutta miestä rikoksista sillä perusteella, että hän oli poliisin mukaan ollut tilanteessa vesikulkuneuvon päällikkö. Syyttäjä teki asiassa syyttämättäjättämispäätöksen.

Syyttäjän mukaan oli kiistatonta, että turmahetkellä venettä ohjasi ja siitä oli vastuussa surmansa saanut mies. Syyttäjän mukaan näyttöä siitä, että veneen omistaja olisi toiminut huolimattomasti, ei saatu.

Vastuuhenkilöiden syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa maaliskuun lopulla.