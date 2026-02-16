Tällä hetkellä ei ole syytä epäillä tahallisuutta tai päihtymystä, poliisi kertoo.
Poliisi on käynnistänyt rikostutkinnan Hangon Itäsataman edustan tapahtumista.
Lauantaina puolenpäivän aikaan jäällä ajanut henkilöauto vajosi jäiden läpi.
Autossa oli neljä henkilöä, joista kolme pääsi pelastautumaan välittömästi ikkunan kautta ulos. Neljäs henkilö jäi uppoavan auton sisälle pariksi minuutiksi, mutta pääsi myös lopulta pelastautumaan jäälle.
Autossa oli lisäksi koira, joka jäi uppoavaan autoon.
Poliisi selvittää nyt, syyllistyikö auton kuljettaja tilanteessa vaaran aiheuttamiseen.
– Tutkinnassa siis selvitetään, onko kuljettaja joko tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut toisille vakavan hengen tai terveyden vaaran, poliisi selventää.
Poliisilla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä syytä epäillä tahallisuutta tai päihtymystä.
Pelastuslaitoksen yksikkö haki pelastuneet jäältä ja kuljetti heidät mönkijällä rantaan ensihoidon tarkastettavaksi.