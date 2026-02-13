Pysäköintihallin omistavan yrityksen toimitusjohtajan mukaan päätöksiä parkkihallin suojaamisesta tehdään kevättalven aikana.

Myöhään torstai-iltana ihminen putosi kuolemaansa Jätkäsaaren Bahamankadulla sijaitsevan pysäköintihallin katolta.

Poliisin ensitietojen mukaan tapahtumapaikka on sama, jossa on aiemminkin tapahtunut kolme putoamiskuolemaa.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Syrjänen kertoo MTV Uutisille olevansa tapahtuneesta järkyttynyt. Poliisin mukaan kuolemaan ei liity rikosta ja tapausta tutkitaan kuolemansyyntutkintana.

– Tietynlaisesta tahallisuudesta sen on johduttava, Syrjänen sanoo.

Suunnittelu ollut käynnissä

Syrjänen kertoo, että kuusikerroksisen pysäköintihallin ylimmälle pysäköintitasantaalle pääsy on hyvin helppoa.

Hänen mukaansa yhtiö selvittää keinoja, miten putoamiset Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan pysäköintihallin katolta voitaisiin estää.

– Ja sitä on aika hankala estää tekemättä järeämpiä toimenpiteitä.

Käytännössä Syrjäsen mukaan kiipeäminen julkisivun reunalle tai porrashuoneiden katoille voitaisiin estää tai ainakin vaikeuttaa. Hänen mukaansa toimenpiteiden suunnittelu on ollut käynnissä jo jonkin aikaa.

– Nyt odotellaan kustannusselvitystä ja sen jälkeen tehdään päätöksiä, Syrjänen kertoo.

Viime vuoden marraskuussa ihminen kuoli pudottuaan samaisen pysäköintihallin katolta. Jo tuolloin Syrjänen kertoi Helsingin Sanomille yhtiön pohtivan keinoja, miten putoamiset voitaisiin estää.

Talvea vasten muutoksia ei voitu Syrjäsen mukaan toteuttaa.

– Suunnitelma on ollut, että jos jotain tehdään, talven jälkeen ryhdytään toimenpiteisiin, Syrjänen sanoo.

"Vahingossa ei pääse putoamaan"

Syrjäsen mukaan pysäköintihallin katon julkisivukaide on korkeudeltaan toista metriä.

– Pysäköintihalli täyttää kaikki turvallisuusmääräykset. Vahingossa sieltä ei pääse putoamaan, Syrjänen sanoo.

Syrjänen myöntää, että reunalle kiipeily kaiteesta huolimatta on "turhan helppoa." Hänen mukaansa korkeamman kaiteen rakentaminen on kuitenkin hankalaa.

– Saadaanko sellaiselle ratkaisulle lupaa ensinnäkään? Toisekseen, miten se vaikuttaa naapureihin, sillä naapurit näkevät omista ikkunoistaan pysäköintilaitoksen koko ajan. Siinä on monenlaisia asioita, joita täytyy miettiä, Syrjänen sanoo.

Asiaa ei Syrjäsen mukaan ratkaista nopeasti. Päätöksiä tehdään hänen mukaansa kevättalven aikana.

Apua on saatavilla

Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää suomeksi vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Puhelimessa vastaavat kriisityöntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset, ja voit puhua heille nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja nuorten puhelin on auki joka päivä numerossa 116 111. Tarkemmat tiedot löytyvät verkkosivuilta. Keskusteluapua nuorille tarjoaa myös Sekasin-chat.

Hätänumeroon 112 voi soittaa, jos tarvitsee viranomaisapua esimerkiksi hengenvaarallisen tilanteen takia.