Venäjän sodanjohto saa rintamalta "kauniita raportteja", jotka eivät pidä paikkaansa, sotakommentaattorit sanovat.

Kreml ja venäläiset sotakommentaattorit ovat eri mieltä siitä, miten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sujuu.

Useat Kreml-yhteyksistään tunnetut ja ääri-isänmaalliset sotakommentaattorit katsovat, että Venäjän sodanjohto antaa taisteluiden kulusta liian ruusuisen kuvan.

Asia nousi jälleen esille, kun Venäjän puolustusministeri Andrei Belousov kysyi julkisessa keskustelussa kenraalieversti Sergei Kuzovlevilta, miten taistelut Koillis-Ukrainan Kupjanskin kaupungissa sujuvat.

Kenraalin mukaan Venäjä pitää Kupjanskin kaikkia alueita hallussaan, eivätkä ukrainalaisjoukkojen yritykset murtautua pitkään taisteluiden kohteena olleeseen kaupunkiin ole onnistuneet.

Venäjän väitteet ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä sekä venäläisten että ukrainalaisten julkaisemasta kuvamateriaalista voi päätellä.

Asiasta kertovan yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjä on esittänyt liioiteltuja väitteitä juuri Kupjanskin suunnasta viime vuoden marraskuusta lähtien.

Siinä missä Venäjä väittää miehittävänsä käytännössä koko Kupjanskia, on kaupungissa venäläisten sotakommentaattorien mukaan lähinnä venäläissotilaiden "useita puolustuspesäkkeitä".

Ukraina teki joulukuussa onnistuneen vastahyökkäyksen Kupjanskiin, minkä Kreml on Kupjansk-lausunnoissaan tyystin sivuuttanut. ISW:n mukaan Ukraina on vallannut suuren osan Kupjanskista takaisin.

2:02 Suomi lähettää Ukrainalle 98 miljoonan aseapupaketin.

"Kauniita raportteja"

Venäläiset sotakommentaattorit ovat kommentoineet maan asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin lausuntojen olevan "rinnakkaistodellisuudesta".

Ongelman juurisyynä sotakommentaattorit pitävät rintamalta lähetettyjä "kauniita raportteja", joilla on hyvin vähän tekemistä todellisen taistelutilanteen kanssa.

Yhden venäläiskommentaattorin mukaan Venäjän levittämä video venäläisistä sotilaista nostamassa maan lippua antaa valheellisen kuvan, koska ukrainalaiset iskivät pian kyseisiä venäläisiä vastaan.

Videon jälkimmäistä puoliskoa "ei koskaan julkaista missään", sotakommentaattori väitti.

Venäjä ylläpitää yltiömyönteistä kuvaa taisteluiden kulusta jumissa olevien rauhanneuvotteluiden vuoksi, ajatushautomo arvioi.

Venäjä on vaatinut erityisesti koko Donetskin aluetta itselleen siksi, että se väittää valtaavansa nämä alueet joka tapauksessa.

Vaikka Kremlin joukot ovat edenneet jo pitkään äärimmäisen hitaasti, näyttää Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ainakin julkisten kannanottojensa perusteella hyväksyneensä Venäjän väitteet siitä, että Ukraina on jo käytännössä menettänyt tietyt alueet.