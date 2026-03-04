Tunnettujen miesten muuttuneet kasvot hämmästyttävät.

Sosiaalisessa mediassa on jo pitkään kummasteltu niin Ryan Goslingin ja Bradley Cooperin kuin myös ex-jalkapalloilija David Beckhamin muuttuneita kasvonpiirteitä. Moni on spekuloinut sitä, onko kyse miesten luonnollisesta ikääntymisestä, painonvaihtelusta vai kenties esteettisistä toimenpiteistä?

Nyt myös näyttelijä Jim Carrey on herättänyt huomiota muuttuneella ulkonäöllään Pariisissa César Awards -tapahtumassa helmikuun lopussa. Koomikkona tunnetusta näyttelijästä käynnistyi jopa salaliittoteorioita, että tapahtumassa olisi vieraillut Carreyn kaksoisolento.

Kysyimme plastiikkakirurgi Atte Manniselta, mitä toimenpiteitä Carrey on mahdollisesti itselleen teettänyt ja mikä ajaa Hollywoodin komeimmat ja karismaattisimmat miehet nyt kirurgin veitsen alle.