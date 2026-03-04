Maalivahti Sami Rajaniemi pukeutuu ensi kaudellakin Kiekko-Espoon nuttuun.
Sami Rajaniemestä, 33, tuli tänään keskiviikkona historian toinen maalivahti, joka on ollut kokoonpanossa 700 SM-liigan runkosarjaottelussa.
Kiekko-Espoo kertoi JYPiä vastaan pelattavan Rajaniemen juhlamatsin alla jatkosopimuksesta: maalivahti jatkaa seurassa ensi kaudellakin.
Rajaniemi siirtyi Kiekko-Espoon riveihin kesken viime kauden HPK:sta. Hän on toiminut Espoossa Petteri Rimpisen kakkosmiehenä. Tänään Rajaniemi aloitti joukkueensa maalilla.
Rajaniemi on pelannut SM-liigassa myös JYPissä, Pelicansissa, Kärpissä ja Jukureissa.
Hovisen edelle
Rajaniemi on nousemassa kokoonpanossa vietetyissä SM-liigaotteluissa maalivahtien ykköseksi. Edellä tilastossa on vain Niko Hovinen, jolla matseja on 701.
Hovinen ei ole ollut HIFK:n kokoonpanossa yli kuukauteen.