Olli Jokisella riitti asiaa tuomaristolle.
HIFK:n 19-vuotias puolustajalupaus Bruno Jalasti taklasi jääkiekon SM-liigan keskiviikon ottelun toisessa erässä SaiPan Otto Kivenmäkeä. Kaksikon jalat kopsahtivat keskialueen tilanteessa yhteen.
Tilannetta lähdettiin tarkistelemaan videoilta. Tuomiona oli kahden minuutin rangaistus Jalastille polvitaklauksesta.
HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen oli tuomiosta selkeästi ihmeissään. "OJ" levitteli käsiään, ja hänellä riitti asiaa tuomaristolle.
Katso tilanne ja Jokisen reaktio ylälaidan videolta.