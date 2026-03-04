Floridassa kadonnut mies löydettiin viikkoa myöhemmin mutaan hautautuneena, nälkäisenä ja kylmissään, mutta elossa.

Ystävänpäivänä Floridassa kadonnut 36-vuotias Andrew Giddens löydettiin yli viikkoa myöhemmin elossa, mutta olkapäihin asti mutaan juuttuneena, kertovat viranomaiset. Hänen kerrotaan olleen tuolloin useita päiviä ilman ruokaa tai vettä hyytävän kylmässä säässä. Tapauksesta kertovat useat mediat, muun muassa The Guardian ja Fox13.

Floridalaisen Putnamin piirikunnan sheriffinviraston mukaan pelastusoperaatio kesti noin kolme tuntia, ja mies kuljetettiin sairaalaan kriittisessä tilassa.

Giddens oli ilmoitettu kadonneeksi sen jälkeen, kun ystävät ja läheiset eivät olleet saaneet häneen yhteyttä. Perhe oli kuullut miehestä edellisen kerran 14. helmikuuta, kun hän oli ollut yhteydessä isäänsä. Perhe oli huolissaan, sillä sen mukaan Giddens oli masentunut hiljattain tapahtuneen eron vuoksi.

Hylätty auto johti miehen jäljille

Giddens löytyi sen jälkeen, kun miehen hylätty auto oli havaittu tien varressa lähellä hiekkalaitosta, joka kuuluu paikalliselle yritykselle.

Sheriffinviraston mukaan eräs poliisipartio oli kohdannut Giddensin jo aiemmin, vuonna 2023, luvattomasti samalla alueella ja tunnisti auton sekä rekisteritiedot, mistä alkoivat laajat etsinnät.

Yhtiön työntekijät löysivät hänet kahden päivän etsinnän jälkeen mudasta lähellä maakuoppaa. Giddensin kerrotaan olleen jumissa useita päiviä ilman ruokaa ja vettä, samalla kun pakkanen oli alkanut kiristyä.

Viranomaisten mukaan mies oli maastossa vaikeasti havaittavissa, koska hän oli painunut olkapäitä myöten mutaan.

Pelastajat yrittivät aluksi vetää Giddensiä irti köysillä, mutta avuksi tuotiin tikkaita, rankalautoja, kuormalavoja ja seipäitä, jotta maa saatiin tuettua ja mies pystyttiin kaivamaan irti.

Pelastusoperaation jälkeen jälkeen Giddens kuljetettiin helikopterilla ensiapuun kriittisessä tilassa. Viranomaisten mukaan hänen odotetaan toipuvan koettelemuksesta.

Viranomaisten mukaan on edelleen epäselvää, miksi Giddens meni hiekka-alueelle ja miten hän jäi mutaan kiinni.

Lue myös: 66 vuotta sitten kadonnut Dennis löytyi jäätiköstä