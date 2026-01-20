Venäjä on tehnyt jälleen yöllä useita iskuja Kiovaan ja muihin kaupunkeihin Ukrainassa.
Ainakin yksi ihminen on kuollut Venäjän tuoreimmissa iskuissa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.
Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan pääkaupungissa lähes 6 000 kerrostaloa on ilman lämmitystä Venäjän aamuöisten iskujen jäljiltä.
Klitschkon mukaan lähes 80 prosentissa kyseisistä taloista lämmitys oli juuri saatu korjattua 9. tammikuuta tapahtuneiden iskujen jäljiltä.
Ihmiset pakenivat iskuja muun muassa metrotunneleihin.
Rintamatilanne kiristyy
Presidentti Volodymyr Zelenskyi on varoittanut ukrainalaisia varautumaan uusiin iskuihin lähipäivinä.
Ukraina kertoo myös etulinjan taisteluiden käyvän kiivaina.
Ukrainan joukot kertovat torjuneensa useita Venäjän hyökkäyksiä Kupjanskin ja Pokrovskin suunnalla.