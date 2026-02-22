Venäjä iski lauantain ja sunnuntain välisenä yönä useisiin kohteisiin Ukrainassa.
Kiovassa ja Lvivissä on raportoitu yön aikana useita räjähdyksiä.
24 ihmistä loukkaantui räjähdyksessä Lvivissä Länsi-Ukrainassa yön aikana. Kauppakadulle tehdyssä iskussa kuoli 23-vuotias poliisi.
Lvivin pormestari Andriy Sadovyi kutsui iskua terroristi-iskuksi.
Aluksi loukkaantuneiden määräksi kerrottiin 15, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan loukkaantuneiden määrä nousi myöhemmin 24:ään.
Ukrainan kansallisen poliisin mukaan räjähdykset tapahtuivat sen jälkeen, kun poliisit oli hälytetty paikalle kauppaan murtautumisen johdosta.
Myöhemmin poliisi kertoi, että kyseiset räjähteet olivat kotitekoisia. Räjähteitä kerrotaan olleen useita.
Venäjä iski useisiin kohteisiin
Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjä hyökkäsi Ukrainaan aamuyöllä drooneilla ja ballistisilla ohjuksilla.