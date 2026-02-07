Venäjän voimalaiskujen jälkeen Ukraina pyysi apua naapurimaaltaan Puolalta.
Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal kertoo maan pyytäneen hätäapua naapurimaa Puolalta Venäjän iskettyä kahteen voimalaan Ukrainan länsiosissa.
Venäjä iski laajasti Ukrainan energiaverkkoon yli lauantain vastaisen yön. Iskujen vuoksi suurimmassa osassa Ukrainaa on tänään sähkökatkoja, kertoi Ukrainan kansallinen energiayhtiö Ukrenergo aiemmin.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että öisessä hyökkäyksessä Venäjän käytti yli 400 droonia ja noin 40 erilaista ohjusta.
Zelenskyin mukaan Venäjän iskujen pääkohteina olivat energiaverkot, tuotantolaitokset ja sähkönjakeluasemat.
Venäjältä on vietävä kyky kiristää Ukrainaa kylmyydellä turvaamalla ilmatorjuntaohjusten saanti, Zelenskyi kirjoittaa X:ssä.
Venäjän Länsi-Ukrainassa tekemien iskujen vuoksi Puola hälytti Naton sotilaskoneet ilmaan varhain aamulla, kertoi maan puolustusvoimat.