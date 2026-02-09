Venäjän viimeöisissä ilmaiskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin kolme ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset.
Viime yönä tapahtuneet iskut kohdistuivat maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan sekä Odessan kaupunkiin Mustanmeren rannikolla.
Odessan alueen kuvernööri Oleh Kiper sanoi iskujen olleen massiiviset.
Lennokki-iskut Odessaan aiheuttivat tulipaloja sekä vaurioita asuinrakennuksiin ja kaasuputkeen. Lisäksi ne surmasivat 35-vuotiaan miehen ja haavoittivat kahta muuta ihmistä, kertoi Odessan sotilashallinnon johtaja Serhi Lysak.
Harkovassa taas kerrottiin löytyneen kaksi ruumista, joista toinen oli 10-vuotias poika.