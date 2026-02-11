Useita siviilejä kuoli jälleen Venäjän ilmaiskuissa Harkovaan.
Venäjän isku on surmannut neljä ihmistä Harkovan alueella Ukrainan itäosassa, kertoo paikallisviranomainen.
Viranomainen kertoo, että iskussa kuoli kolme taaperoikäistä lasta sekä kolmissakymmenissään oleva mies. Lisäksi iskussa haavoittui kaksi ihmistä, joista yksi on raskaana oleva nainen.
Venäjä on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan liikenne- ja energiainfrastruktuuriin Harkovan alueella.
Yhdysvallat, Ukraina ja Venäjä kävivät keskusteluja Abu Dhabissa viime viikolla.