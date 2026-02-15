Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa kaikkiaan noin 1 600 rakennusta on jäänyt ilman lämmitystä sunnuntaina Venäjän iskujen takia.

Näistä noin 1 100 oli asuinrakennuksia ja viitisensataa muita rakennuksia, kertovat Ukrainan viranomaiset.

Ukrainan mukaan Venäjä jatkoi viikonloppuna iskuja Ukrainan energiainfrastruktuuriin.

Tänä talvena Ukrainassa on iskujen takia koettu tähänastisesti pahin energiakriisi, kun sadat tuhannet kodit Ukrainassa ovat jääneet ilman lämmitystä ja sähköä.

Lämpötilat ovat aika ajoin pudonneet -20 asteen paikkeille.