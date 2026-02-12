Venäjä on iskenyt niin Kiovaan kuin Dnipron kaupunkiin varhain torstaiaamuna.
Venäjä on tehnyt varhain torstaiaamuna suuren ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertoo uutistoimisto Reuters.
Kiovan pormestari Vitali Klytško kirjoitti Telegramissa varhain torstaiaamuna iskun olleen "massiivinen".
Pormestarin mukaan ohjusiskuja on tehty niin asuinrakennuksiin kuin muihin rakennuksiin Dnepr-joen molemmin puolin.
Tämän hetkisten tietojen mukaan henkilövahingoilta on vältytty.
Reutersin silminnäkijät kuulivat räjähdyksiä kaupungin alueella.
Myös Dnipron kaupunki joutui varhain torstaiaamuna hyökkäyksen kohteeksi, alueen kuvernööri Oleksandr Ganzha kertoi Telegramissa.