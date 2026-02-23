MTV Urheilu nosti taannoin esiin epäkohdan liittyen Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen pelaajien asevelvollisuuksien suorittamiseen. Yksi heistä, jota ongelma koskee, on Tanskan pääsarjassa Odense BK:ta seurajoukkuetasolla edustava Anssi Suhonen.

Vain 16-vuotiaana suurlupauksena Saksan kentille HSV:n organisaatioon siirtynyt keskikenttäpelaaja Anssi Suhonen edustaa tällä hetkellä tanskalaista Odensea. Rutkasti erinäisistä loukkaantumisista urallaan kärsinyt Käpylän Pallon kasvatti on nyt 25-vuotias, joten hänenkin kohdallaan hiekka täyttyy tiimalasissa kovaa vauhtia asevelvollisuuden suorittamisen suhteen.

Suhosen piti mennä alustavasti Puolustusvoimien urheilukouluun Santahaminaan vihdoin ensi keväänä, mutta luonnollisesti jälleen on uuden lykkäyksen aika, sillä sarjakausi Tanskassa on tuolloin kesken.

– Jotenkin se armeija pitäisi ehtiä hoitaa pois alta, mutta aikaa siihen ei käytännössä ole. Joka vuosi minun on pitänyt hakea erikseen vuodeksi eteenpäin lykkäystä, Suhonen kertoo MTV Urheilulle.

Suhosen tulisi aloittaa asevelvollisuutensa suorittaminen viimeistään sinä vuonna, kun hän täyttää 29 vuotta. Tilanne on hänelle – ja monelle muulle nuoremman polven Huuhkajien pelaajalle – äärimmäisen vaikea.

Suhonen painottaa MTV Urheilulle, että asevelvelvollisuuden suorittaminen on kunnia-asia, jonka hän haluaisi hoitaa, mutta aika on kortilla kaikilla suomalaispelaajilla, jotka pelaavat "eurooppalaisen kausirytmin" mukaan.

– Olemme siitä toki muidenkin Huuhkajat-pelaajien kanssa puhuneet, mutta puheen tasolle se on ainakin toistaiseksi jäänyt. Jotain pitäisi asian suhteen tehdä, Suhonen myöntää.

– Kaikkia se mietityttää. Kyllä sitä välillä stressaa, hän lisää.

Lisää Suhosen ajatuksia tänään Tulosruudussa kello 22.25.