HJK:ssa viime kaudella kahdeksan maalia Veikkausliigassa tehnyt Benji Michel on ilmoittanut lähtevänsä seurasta.
Michel kiittää HJK:ta maanantaina julkaisemassaan Instagram-julkaisussa. Yhdysvaltalaishaitilainen laitapelaaja liittyi Klubiin viime maaliskuussa kahden vuoden sopimuksella.
– Kiitos kaikesta. Unohtumattomista muistoista ja kasvamisesta matkan varrella. Tämän tunnuksen kantaminen on ollut kunnia, Michel kirjoittaa.
HJK ei toistaiseksi ole tiedottanut Michelin lähdöstä. 28-vuotias pelaaja on pelannut urallaan myös Yhdysvaltain MLS-sarjaa ja Portugalin liigaa.