Koripallon suomalaislupaus Miikka Muurinen on jättänyt serbialaisen suurseuran Partizanin, kertoo Yle.

Miikka Muurinen, 18, ehti pelata belgradilaisseurassa vain vajaan puolen vuoden ajan. Ylen mukaan Muurinen lähti Partizanista helmikuun puolivälissä.



Muurisen vastuu jäi hyvin pieneksi Partizanin pääkilpailussa Euroliigassa. Muurinen pelasi Euroliigassa kuudessa ottelussa vajaat kaksi minuuttia ottelua kohden. Adrianmeren liigassa Muurinen sai enemmän peliaikaa ja teki ottelua kohden 4,1 pistettä.



– Partizan oli hieno paikka pelata. Kasvoin ihmisenä puolen vuoden aikana todella paljon. En saanut joukkueesta sellaista roolia, mitä toivoin. Näin kuitenkin päivittäin, mitä ammattilaisuus vaatii. Nyt olen valmiimpi seuraaviin haasteisiin, Muurinen sanoi Ylelle.



Muurisen asema Serbiassa hankaloitui, kun Partizanin päävalmentaja Zeljko Obradovic irtisanoutui tehtävästään joulukuussa. Suomalaispelaaja ei nauttinut uuden päävalmentajan Joan Penarroyan suosiosta.



Muurinen kertoi Ylelle, että hänen suunnitelmanaan oli alusta asti edustaa Partizania vain yhden vuoden. Nuorukaisen yhtenä tavoitteena on päästä Yhdysvaltain yliopistosarjaan NCAA:han.



Muurinen pelaa seuraavat ottelunsa Suomen maajoukkuepaidassa. Suomi kohtaa MM-karsinnoissa perjantaina ja sunnuntaina Belgian.



Viime syksyn EM-lopputurnauksessa Muurinen valittiin kisojen parhaaksi nuoreksi pelaajaksi. Suomi oli EM-kisoissa neljäs.