Sensaatiomaisesti jalkapallon nuorten Mestarien liigan neljännesvälieriin edenneet HJK:n U19-pojat ovat kovassa myllytyksessä PSG:n vieraana.
Yksiosainen pudotuspeliottelu oli jo alle puolen tunnin kohdalla 3–0 PSG:lle. Pariisilaiset saivat avausmaalin jo kuudennella peliminuutilla Adam Ayarin viimeistelemästä rangaistuspotkusta.
Ayari laukoi kymmenen minuuttia myöhemmin isännät kahden maalin johtoon tarkalla matalalla laukauksella. Vielä avausjakson aikana Pierre Mounguengue iski PSG:n jo 3–0-johtoon.
Perparim Hetemaj'n valmentama HJK eteni ensimmäisenä suomalaisjoukkueena nuorten Mestarien liigana tunnettuun Uefa Youth Leagueen. Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella helsinkiläiset pudottivat suurseura Manchester Cityn 4–3-voitolla rangaistuspotkukilpailussa.
PSG:n ja HJK:n otteluparin voittaja etenee sarjan puolivälieriin, jossa vastaan tulee joko espanjalainen Villarreal tai puolalainen Legia Varsova.