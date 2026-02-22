Leijonien parhaaksi pistemieheksi pronssia tuoneessa olympiaturnauksessa noussut Joel Armia sai vastailla pohjoisamerikkalaisten toimittajien ihmettelyihin.

Leijonien alivoimaspesialisti ja kahden suunnan työjuhta Joel Armia pelasi suorastaan häikäisevän turnauksen ja oli olympiajoukkueen paras pistemies tehoilla 3+5.

Pohjoisamerikkalaisia toimittajia kiinnosti kuitenkin pronssiottelun jälkeen erityisesti Armian joukkuekaveri Oliver Kapanen, joka istui koko turnauksen sivussa ennen lauantain pronssiottelua.

Pohjoisamerikkalaismedian edustaja tiedusteli Armialta, onko tämä kokenut koskaan vastaavaa viltissä istumista.

– Todellakin olen. Se pitäisi kieltää. Se on syvältä, Armia veisteli.

Kapanen kiinnostaa erityisesti Kanadassa, koska hän on NHL:n tulokkaiden maalipörssin kärkinimiä ja pelaa yhdessä liigan seuratuimmassa joukkueessa Montreal Canadiensissa, jota Armia edusti vuodet 2018–2025.

Kapanen pääsi alavartalovammasta kärsineen Mikko Rantasen poisjäännin myötä Suomen ykkösketjuun Sebastian Ahon ja Artturi Lehkosen rinnalle.

Kapanen ei saanut pronssiottelussa pistetiliään auki, mutta loi lukuisia vaarallisia maalipaikkoja ja oli avainroolissa myös Leijonien avausmaalissa tekemällä maskia Miro Heiskasen laukaukseen.

– Meidän paras ketju tänään. He johtivat meidän pelaamistamme, Armia summasi.

Ykkösketjun johdolla Leijonat kaatoi Slovakian pronssiottelussa lopulta murskaavasti 6–1.

Armialta kysyttiin mielipidettä 22-vuotiaasta Kapasesta, joka on iskenyt NHL:ssä 18 maalia tällä kaudella. Hänen penkitystään Leijonien olympiaturnauksessa ennen pronssipeliä oli hämmästelty laajalti, eikä vain Pohjois-Amerikassa.

– Kapanen on loistava pelaaja. Fiksu. Osaa tehdä maaleja. Hän on näyttänyt tämän kaiken jo Montrealissa tällä kaudella, kuten varmasti tiedättekin, Armia totesi.

– Olen todella ylpeä hänestä.

Kemiat löytyivät heti Haulan kanssa

Omaa pelaamistaan Armia arvioi lyhyesti. Kahdeksan pistettä kuudessa ottelussa oli varmasti enemmän kuin kukaan ennen turnausta osasi roolipelaajalta odottaa.

– Kyllä mä olen tyytyväinen.

Laitahyökkääjä Armia muodosti vaarallisen tutkaparin sentteri Erik Haulan kanssa. Kumpikin tehtaili muun muassa osumat alivoimalla. Haula pelasi niin ikään tykkiturnauksen: kaapi aloitukset omille kovalla prosentilla ja napsi tehot 3+3.

Porilaisilla kaveruksilla Armialla ja Haulalla ei ollut vaikeuksia pelata samassa ketjussa.

– Ihan mahtavaa. Meillä löytyi kemiat heti. Oli tosi hauska pelata hänen kanssaan. Samat jutut löytyi heti. Hän on mun huonekaveri ja kaikkea, ja siinä oli kyllä helppo pelata hänen kanssaan.

Armia summasi koko turnausta pientä haikeutta äänessään.

– Juteltiin Haulan kanssa aamulla, että vähän perseestä, että loppuu jo. Tuntuu, että on mennyt ihan sairaan nopeasti tämä aika. Joka päivä on kyllä ollut niin hieno, Armia tunnusti.

– Pelattiin mun mielestä tosi hyvä turnaus, ei siitä pääse yli eikä ympäri.