Poliisi on jatkanut turkulaisessa hoivakodissa joulukuussa tapahtuneen kuolemantapauksen tutkintaa.

Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa Turussa tapahtunutta hoivakotikuolemaa epäiltynä kuolemantuottamuksena.

Turun Sanomat uutisoi perjantaina 9. tammikuuta, että alzheimeria sairastanut nainen kuoli joulukuussa epäilyttävissä olosuhteissa hoivayhtiö Esperi caren hoivakodissa.

Lehden mukaan nainen kuoli kuristumalla. Hän oli kuolinhetkellä sidottuna tuoliin.

Poliisi tutkii potilaana hoivakodissa olleen henkilön kuoleman osalta sitä, liittyykö kuolemaan tuottamusta, laiminlyöntiä tai muuta lakiin perustumatonta menettelyä.

Rikosnimike tai rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tai tarkentua esitutkinnan edetessä.