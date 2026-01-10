Yksityisessä hoivakodissa kuollut nainen oli juontaja Ella Kannisen täti.

Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa 7. joulukuuta turkulaisessa yksityisessä hoivakodissa tapahtunutta kuolemantapausta.

Turun Sanomat uutisoi perjantaina 9. tammikuuta, että alzheimeria sairastanut nainen kuoli joulukuussa epäilyttävissä olosuhteissa hoivayhtiö Esperi caren hoivakodissa.

Lehden mukaan nainen kuoli kuristumalla. Hän oli kuolinhetkellä sidottuna tuoliin.

Poliisin tiedotteen mukaan kuolemansyyntutkinnan lisäksi poliisilla on syytä epäillä rikosta ja asiasta on kirjattu rikosilmoitus.

Poliisi kertoo tutkivansa, liittyykö kuolemaan tuottamusta, laiminlyöntiä, tai muuta lakiin perustamatonta menettelyä.

Kuolemasta kertovat Turun Sanomille vainajan omaiset. He kertovat yrittäneensä selvittää Esperin hoivakodista, miksi iäkäs nainen oli sidottu tuoliin ja miten hän kuristui. Omaisten mukaan hoivakoti ei ole antanut heille vastauksia näihin kysymyksiin.

Ilta-Sanomat uutisoi perjantaina 9. tammikuuta, että kyseessä oli tv-juontaja Ella Kannisen 79-vuotias täti. Kanninen kertoo olevansa hyvin järkyttynyt.

– Annoimme rakkaan läheisemme hoitohenkilökunnan vastuulle, joten miten tällaista voi tapahtua. Me luotimme hoitolaitokseen, Kanninen kommentoi lehdelle.