Viittä vartijaa epäillään kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa mies kuoli voimankäyttötilanteessa Helsingin Pasilan poliisivankilassa, kertoo Syyttäjälaitos.

Noin 35-vuotias mies kuoli Pasilan poliisitalossa sijaitsevassa putkassa toukokuussa 2024.

Syyttäjälaitoksen mukaan asiassa on epäilty, että voimakeinoja käytettiin tarpeettoman pitkään. Miehen sitomista ja kiinnipitoa ei ollut lopetettu, vaikka tilanne oli rauhoittunut.

Kuolemantuottamuksen lisäksi vartijoita epäillään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Aiemmin rikoksista epäiltiin myös kahta poliisia ja kahta muuta vartijaa, mutta heidän osaltaan tutkinta on päätetty ja he ovat tapauksessa nyt todistajia.

Esitutkinnan teki keskusrikospoliisi, ja tutkintaa johti aluesyyttäjä. Asia on siirtynyt syyteharkintaan.

Omaiset: Väärinkäsitys

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että putkassa kuollut mies oli 35-vuotias Marcus Söderström.

MTV:n tietojen mukaan mies sai suihkussa sairauskohtauksen ja meni tajuttomaksi.

Marcuksen sisko Henna Söderström epäili, että Marcuksen sairauskohtauksiin liittyvä sekavuus tulkittiin poliisivankilassa aggressioksi.

Henna Söderström ja hänen puolisonsa Sami Urtamo ovat molemmat erikoislääkäreitä. Söderström on sydän- ja rintaelinkirurgi ja Urtamo sydänanestesialääkäri.