Poliisi on kuulustellut yhtä henkilöä.

Poliisi epäilee rikosta espoolaisessa hoivakodissa tammikuun lopulla tapahtuneessa vanhuksen kuolemassa.

Rikosnimikkeenä on kuolemantuottamus ja vaaran aiheuttaminen.

Poliisi kertoo kuulustelleensa yhtä henkilöä rikoksesta epäiltynä. Useita muita aiotaan vielä kuulla asiaan liittyen.

– Esitutkinta on kesken, joten emme tässä vaiheessa voi ottaa kantaa epäiltyjen tarkkaan määrään, koska se voisi vaikuttaa vielä edessä oleviin kuulusteluihin, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio.

Tästä on kyse

Muistisairas vanhus kuoli 25. tammikuuta. Hoivapalveluyritys Attendo on aiemmin kertonut, että Olarinpuiston hoivakodissa Espoossa asunut vanhus oli yrittänyt hälyttää apua lukuisia kertoja.

Hän oli tehnyt hälytyksen turvarannekkeellaan 11 kertaa tunnin sisällä. Hälytykset eivät menneet perille, sillä hälytyksiä vastaanottavat puhelimet olivat olleet pois päältä.

Attendo Suomen toimitusjohtajan Virpi Holmqvistin mukaan hoivakodissa ei ollut noudatettu työvälineistä ja puhelimista tehtyjä ohjeistuksia.