Suomen ja Britannian ulkoministerit tapasivat tänään Helsingissä.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tapasi keskiviikkona Britannian ulkoministerin Yvette Cooperin, joka oli vierailulla Helsingissä.
Valtonen kertoi viestipalvelu X:ssä, että ulkoministerit keskustelivat Suomen ja Britannian kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.
Keskusteluissa olivat esillä muun muassa Euroopan turvallisuus, Ukrainalle annettava tuki, transatlanttiset suhteet sekä arktisen alueen turvallisuus.
Ulkoministerit myös tutustuivat Itämeren turvallisuustilanteeseen vierailemalla Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvalla.
Suomen-vierailullaan ulkoministeri Cooperin oli määrä tavata myös presidentti Alexander Stubb ja sisäministeri Mari Rantanen (ps.).