Yhdysvaltain ulkoministeri ja Suomen edustuskolmikko keskustelivat transatlanttisista suhteista sekä Ukrainan tilanteesta.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tapasi tasavallan presidentti Alexander Stubbin, ulkoministeri Elina Valtosen ja puolustusministeri Antti Häkkäsen Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä.
– Keskustelimme Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyöstä ja transatlanttisista suhteista laajemmin, Stubb kirjoittaa tapaamisesta Facebookissa.
– Keskustelimme myös Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Painetta Venäjää kohtaan on jatkettava, jotta voimme saavuttaa kestävän rauhan Ukrainassa.
Marco Rubio piti Münchenin turvallisuuskonferenssissa aamupäivällä. Rubio oli puheessaan sovitteleva ja sanoi, että Yhdysvallat haluaa Euroopan olevan vahva ja selviytyvän.
Ulkoministerin mukaan Yhdysvallat haluaa vahvoja liittolaisia, koska se tekee myös Yhdysvalloista vahvemman.
Rubion odotettu puhe poikkesi huomattavasti varapresidentti Vancen hyökkäävästä esiintymisestä viime vuoden turvallisuuskonferenssissa.
Rubio saikin puheensa päätteeksi turvallisuuskonferenssin yleisöltä pitkät suosionosoitukset.