Ruotsalaisia sotilaita saapuu tänään Grönlantiin, ilmoittaa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson viestipalvelu X:ssä.

Ulf Kristerssonin mukaan ruotsalaiset ovat osa ryhmää, joka muodostuu useista liittoutuneista maista. Ryhmä osallistuu Kristerssonin mukaan Operation Arctic Endurance -harjoitukseen.

Ruotsin pääministerin mukaan ruotsalaissotilaita lähetetään Grönlantiin Tanskan pyynnöstä.

Tanskan puolustusministeriö kertoi aiemmin tänään, että maa vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Grönlannissa. Puolustusministeriön mukaan Grönlantiin ja sen ympäristöön lähetetään henkilöstöä ja kalustoa yhteistyössä Nato-liittolaisten kanssa.

