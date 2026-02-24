Suomen presidentti Alexander Stubb vierailee Ukrainassa.
– Vierailulla osoitetaan Suomen vahvaa ja jatkuvaa tukea Ukrainalle tilanteessa, jossa maa on taistellut Venäjän laitonta hyökkäyssotaa vastaan jo neljä vuotta, kertoo tasavallan presidentin kanslia sivuillaan.
Stubb osallistuu vierailun aikana keskusteluihin rauhanneuvotteluiden tilanteesta ja sen seuraavista askeleista sekä Suomen ja Euroopan tuesta Ukrainalle.
Keskusteluihin osallistuu myös muun muassa Pohjoismaiden ja Baltian johtajia sekä muita eurooppalaisia johtajia. Eilen uutisoitiin, että EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vierailevat Kiovassa tänään.
Stubb vieraili Ukrainassa edellisen kerran viime syyskuussa.
Tänään tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssodan Ukrainassa.
3:29Mitkä ovat asetelmat Ukrainan rintamilla, kun Venäjän hyökkäyssotaa on käyty jo neljä vuotta?