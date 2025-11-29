Ulkoministeri Elina Valtonen pitää erinomaisena, että Ukrainassa on toimivat korruptioviranomaiset.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on kommentoinut Ukrainan maan korruptioskandaalia Ylen Ykkösaamussa.
Valtonen totesi, että Ukraina on kehittynyt korruptiosta vapaaseen suuntaan, juuri kuten ihmiset ovat halunneet.
Hän huomautti, että esimerkiksi Venäjällä tilanne on hyvin toisenlainen.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikön Andri Jermakin kerrottiin eilen eronneen. Korruptionvastaiset viranomaiset olivat tehneet aiemmin etsinnän tämän kotiin.