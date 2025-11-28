Juuri nyt Avaa

Kansallinen korruptionvastainen virasto (NABU) ja korruptionvastainen erikoissyyttäjänvirasto (SAPO) suorittivat kotietsinnän Jermakin toimistoon ja kotiin korruptioskandaaliin liittyen.

Jermak on toiminut maan presidentin oikeana kätenä, ja hänet on nähty viime viikkoina Genevessä käydyissä rauhansuunnitelman neuvotteluissa.

Jerman ja Zelenskyi yhteiskuvassa. AFP / Lehtikuva

Svitlana Hrynchuk ja oiekusminsiteri Herman Halushchenko, jotka eivät ole tällä hetkellä syytettynä.

Kahdeksaa Zelenskyin liittolaisista on syytetty epäiltyinä korruptiosta liittyen kansalliseen energiayhtiöön Energoatomiin. Pääsyytettynä oli Timur Mindich, mutta hän pakeni maasta ennen syytteiden lukua. Muita epäiltyjä ovat entinen varapääministeri Oleksiy Chernyshov, ex-syyttäjä Dmytro Basov ja puolustuskomitean puheenjohtaja Rustem Umerov, joka toimi aiemmin maan puolustusministerinä.