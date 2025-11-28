Korruptioskandaaali Ukrainassa sai kansliapäällikön eroamaan tehtävästään Ukrainassa.
Ukrainan presidentinkanslian kansliapäällikön Andri Jermakin kerrotaan irtisanoutuneen tehtävästään. Aiheesta uutisoi Reuters.
Jermak on toiminut maan presidentin oikeana kätenä, ja hänet on nähty viime viikkoina Genevessä käydyissä rauhansuunnitelman neuvotteluissa.
Kansallinen korruptionvastainen virasto (NABU) ja korruptionvastainen erikoissyyttäjänvirasto (SAPO) suorittivat kotietsinnän Jermakin toimistoon ja kotiin korruptioskandaaliin liittyen.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo uudistavansa kansliansa henkilöstöä.
Marraskuun 19. päivä maan johtopaikoilta irtisanottiin energiaministeri