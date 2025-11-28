Kotietsintä liittyy Ukrainan suureen korruptioskandaaliin.
Ukrainan presidentinkanslian kansliapäällikön Andri Jermakin toimistoon sekä kotiin on tehty kotietsintä, kertovat muun muassa The Kyiv Independent ja Ukrainska Pravda.
Kotietsintä liittyy Ukrainan suureen korruptioskandaaliin.
Ukrainan presidentinkanslian kansliapäällikön Andri Jermakin toimistoon sekä kotiin on tehty kotietsintä, kertovat muun muassa The Kyiv Independent ja Ukrainska Pravda.
Kotietsinnän suorittivat Kansallinen korruptionvastainen virasto (NABU) ja korruptionvastainen erikoissyyttäjänvirasto (SAPO), kertoo Ukrainska Pravda.
Jermak on käytännössä maan presidentin Volodymyr Zelenskyin oikea käsi, ja nähty viime viikkoina Genevessä käydyissä rauhansuunnitelman neuvotteluissa.
Jermakia on kehotettu eroamaan virastaan. Zelenskyi on halunnut pitää hänet tehtävässään.AFP / Lehtikuva
Kotietsintä liittyy Ukrainan ydinvoimayhtiö Energoatomista lähteneeseen korruptioskandaaliin. Skandaali osui pahasti Zelenskyin lähipiiriin, myös Jermakia on kehotettu tai vaadittu eroamaan.
Tapauksen vuoksi ainakin oikeusministeri Herman Halushtshenko ja energiaministeri Svitlana Hryntshuk ovat eronneet tehtävistään, ja lisäksi syytteessä ovat Zelenskyin liittolainen, liikemies Timur Minditsh sekä Ukrainan entinen varapääministeri Oleksi Tshernyshov.
Tapauksessa on nostettu syytteet yhteensä kahdeksaa henkilöä vastaan, kertoo Kyiv Independent.
10:38Kaatuvatko Ukrainan sotaponnistelut korruptioskandaaleihin? Aihe puhutti myös Viiden jälkeen -ohjelmassa 17. marraskuuta.