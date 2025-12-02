Eduskunnan valtiovarainvaliokunta haluaa muutoksia hallituksen velkajarrulakiesitykseen. Valiokunnan mietintö lakiesityksestä valmistui tiistaina.
Valiokunta haluaa lakiin uuden pykälän valtiovarainministeriön ennustetoiminnasta. Pykälän mukaan ennustetoiminnasta vastaavan osaston päällikkö ratkaisee itsenäisesti asiat, jotka koskevat valtion talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnittelun perustana olevia makrotalouden kehitystä koskevia ennusteita.
Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen (kesk.) mukaan pykälällä halutaan osaltaan estää se, että kulloinkin istuva hallitus pääsisi manipuloimaan valtiovarainministeriön ennusteita.
– Me halusimme varmistaa sen, että päätökset voidaan tehdä riippumattomasti eikä niiden sisältöön voida vaikuttaa poliittisesti, Lohi sanoi STT:lle.
Lohi myöntää, että pykälän myötä valtiovarainministeriön ennustetoiminnasta vastaavan osaston päällikön tehtävästä tulee varsin vaikutusvaltainen positio.
Arviointineuvosto eduskunnan alaisuuteen?
Lisäksi valiokunta edellyttää lausumaehdotuksessaan, että hallitus seuraa talouspolitiikan arviointineuvoston riippumattomuuden toteutumista ja arvioi tarvetta tehtävän uudelleenjärjestelylle viimeistään sen jälkeen, kun on tehty talouspoliittisesta arviointineuvostosta annetun lain mukainen ensimmäinen ulkoinen arviointi.