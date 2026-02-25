Sopeutusvaikutuksia olisi saatava aikaan nopeasti, joten pääpaino on alkuun todennäköisesti leikkauksissa ja veronkorotuksissa.

Sopu velkajarrusta lyö lukkoon sen, että seuraavien reilun seitsemän vuoden aikana Suomi elää säästölinjalla, kirjoittavat MTV Uutisten velkajarrutyöryhmä eli politiikan ja talouden toimittajat Juha Kaija ja Ossi Rajala.

Velkajarrutyöryhmä: Suomen julkista taloutta sopeutettava 8–11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä

Sopu tavotteista, ei keinoista

Rajua vai tasaista kyytiä?

Puolikkaat prosenttiyksiköt tarkoittavat rahassa miljardeja euroja. Lukua tarkastellaan uudelleen vielä kuluvan vuoden joulukuussa tuoreimpien taloustietojen ja EU:n komission edellytysten mukaan.

Hallitus joutuu myös pohtimaan, miten jarru ei liikaa hillitsisi kasvukäyrän nousua.

Vasemmistoliitto jäi ulos, miksi?

Vasemmistoliitto jäi parlamentaarisen sovun ulkopuolelle. Puolueen mukaan vuotta ennen vaaleja ei kannata sitoutua tiettyihin lukuihin, kun taloustilanne muuttuu.

Näin se toki on, ennusteet tarkentuvat, ja kasvu näyttää juuri käynnistyvän. Hyvällä tuurilla talouskasvu yllättää voimakkuudellaan, mikä helpottaisi ainakin hieman julkisen talouden tasapainotusta.

Toki vasemmistoliitolla on mukana varmaankin myös taktikointia eduskuntavaalituloksen suhteen. Puolue ei ole tunnettu talouskuripuolueena, ja nyt kun se on ainoana ulkopuolella, se pystyy keräämään sopeutukseen tyytymättömien ääniä paremmin.