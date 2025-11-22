



Europarlamentaarikko Li Andersson tuohtuu oikein toden teolla, kun hän kommentoi nykyhallituksen talouspoliittisia valintoja vasemmistoliiton puoluekokouksen yhteydessä Vantaalla. Li Anderssonin mukaan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) raportti antaa aivan väärän kuvan Marinin hallituksen menolisäyksistä. Lue lisää: Pysäyttävä raportti 41 miljardista: Marinin hallitus lisäsi koronan varjolla menoja pysyvästi Li Andersson oli vasemmistoliiton puheenjohtaja ja toimi opetusministerinä Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallituksissa vaalikaudella 2019-2023. Hän ei niele VTV:n raportin johtopäätöksiä sellaisinaan. – Minusta on harmillista, että VTV on julkaissut raportin, joka on antanut harhaanjohtavan kuvan Marinin hallituksen talouspolitiikasta, mitä myös valtiovarainministeri omalta osaltaan on vahvistanut.





Raportissa on Anderssonin mukaan kaksi ongelmaa. VTV on laskenut pysyviksi menoiksi myös määräaikaisia menoja.

– Tuettiin kuntia, kun yhtäkkiä tuli ukrainalaisia pakolaisia iso määrä. Tottakai kuntia piti tukea sellaisessa tilanteessa. Mukana oli myös koronatukea, mitä annettiin kunnille koronapandemian jälkeen. Oppilashuollon puolella isoimmat tarpeet olivat pandemian päätyttyä, kun oppilaat palasivat kouluihin ja oppilaitoksiin.

– Eli VTV on laskenut mukaan sellaista menoja, jota oli kriisin hoitoa ja määräaikaista rahaa eikä pysyvää.

Tämän lisäksi Andersson myös luettelee, että raporttiin oli laskettu mukaan indeksitarkastuksia ja automaattisia vakauttajia.

– Tälläkin kaudella menotaso on kasvanut siitä huolimatta, että Purra on leikannut ja halunnut vähentää menoja. Marinin hallituksen pysyvistä menoista oikea luku on noin 2 miljardin paikkeilla.

Anderssonin mukaan valtiovarainministeriön mainitsemaan 3 miljardiin euroon oli laskettu mukaan parlamentaarisesti sovitut TKI-panostukset 1 miljardin edestä, johon kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat.

Taloustilanne vakava, mikä on oikea lääke?

Andersson pitää Suomen talouden tilannetta erittäin vakavana ja hänen viestinsä on, ettei Orpon hallituksen leikkauspolitiikka ole toiminut hallituksen toivotulla tavalla.

– Suomen talouden tilanne on vakava ja Orpo ja Purra kantavat siitä vastuun. Minusta on käsittämätöntä, että vaikka tämä talouden heikentyminen, joka on näkynyt, on tapahtunut heidän vahtivuorollaan, niin he eivät kanna tästä vastuuta, vaan yrittävät sysätä syyn edelliselle hallitukselle.

– He ovat itse epäonnistuneet kaikissa keskeisimmissä lupauksissa, mitä he antoivat suomalaisille viime eduskuntavaaleissa.

– Kyse on myös siitä, että mikä on oikea lääke Suomen ongelmiin. Purra ja Orpo väittävät, että Suomen talouden ongelmat ratkaistaan sillä, että leikataan rajusti sosiaaliturvasta ihmisten palveluista, alennetaan kaikkien rikkaimpien suomalaisten verotusta, yritysverotusta ja kas kummaa tällä tämä homma hoituu.

– En tiedä onko koskaan ollut niin selkeää näyttöä siitä, että tämän kaltainen leikkauspolitiikka on heikentänyt kasvua ja työllisyyttä Suomessa. Siksi se on myös lisännyt talouden alijäämää ja Suomen velkaantumista.

Velkajarru heikentää taloutta entisestään

Li Anderssonin mielestä vasemmistoliitto teki oikein, kun puolue ei hyväksynyt velkajarrua. Sen sijaan oli muilta puolueilta virhe tehdä velkajarrupäätös.

– EU:n talouspoliittiset säännöt ovat itsessään tosi tiukat Suomelle.

Anderssonin mielestä ei ole tarvetta tehdä sen päälle vielä tiukempaa taloussääntelyä.

– Vaikuttaa mielestäni enemmänkin siltä, että ne puolueet, jotka ovat tässä mukana haluavat vain signaloida, että he suhtautuvat vakavasti velkaantumiseen.

– Sitä tehdään kyllä myös vasemmistoliitossa, mutta meidän analyysimme on se, että tämän kaltainen ratkaisu ja leikkauspolitiikka, mitä tämä velkajarru käytännössä on, niin tulee vain pahentamaan Suomen talouden ongelmia entuudestaan, sanoo Andersson.