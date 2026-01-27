Montreal Canadiensin päävalmentaja Martin St. Louis kommentoi pitkään sivussa olleen Patrik Laineen tilannetta.

Patrik Laine on Montreal Canadiensin harjoituksista kuvattujen videoiden perusteella lähestymässä täyttä pelikuntoa. Seuran GM Kent Hughes kommentoi aiemmin tammikuussa Laineen kuntoutuvan aikataulussa keskivartalon lihasvammastaan.

Pitkään sivussa ollut suomalaistähti nousi puheenaiheeksi Canadiensin päävalmentajan Martin St. Louis’n lehdistötilaisuudessa. Häneltä kysyttiin, miten Laine aiotaan ajaa sisään joukkueeseen.

– Kun (urheilufysio Jim) Ramsay kertoo, että hän on valmis, menemme siihen, St. Louis totesi vastaukseksi.

Kun St. Louis’lta tiedusteltiin, mitä vahvuuksia Laine tuo joukkueeseen, vastaus oli ytimekäs.

– Hänen vahvuutensa on hänen laukauksensa ylivoimalla, joten olen varma, että hän voi tuoda sen, St. Louis tiivisti.

Kanadalaissivusto Sportsnetin tulkinnan mukaan St. Louisin vastaus oli niukkuudessaan paljastava. Ylivoimaspesialistina tunnetulla Laineella on ollut Montrealissa paikoin vaikeuksia tasakentällisin pelattaessa, eikä St. Louis ole luottanut suomalaiseen ratkaisuhetkillä.

Laineen nimi pyöri ennen loukkaantumista säännöllisesti NHL:n siirtospekulaatioissa. Artikkelin mukaan Montrealilla ei olekaan kiirettä iskeä Lainetta tositoimiin ennen kuin seura on tullut päätökseensä, mitä se laiturin kanssa aikoo tehdä.

Montreal on NHL:n itäisessä konferenssissa kuudentena.