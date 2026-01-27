Mikael Granlund laukoi kolme maalia Edmonton Oilersia vastaan. Hattutempun kaikki osumat syntyivät ylivoimalla.
Mikael Granlundin kolme ylivoimamaalia Edmonton Oilersia vastaan oli harvinainen tapaus Anaheim Ducksin seurahistoriassa.
Kalifornialaisseurassa samaan on pystynyt aiemmin vain kaksi pelaajaa, Ducksin ikonisin tutkapari: Paul Kariya maaliskuussa 2001 ottelussa San Jose Sharksia vastaan ja Teemu Selänne lokakuussa 2008 Detroitia vastaan.
Edellisestä yhden miehen kolmen ylivoimamaalin illasta Anaheimissa on siis vierähtänyt aikaa yli 17 vuotta.
Hattutemppu oli Granlundin ensimmäinen Ducksin nutussa ja kolmas hänen NHL-urallaan.
Huimaan vireeseen sopivasti olympialaisten alla päässeen Granlundin maalit eivät auttaneet Anaheimia voittoon, vaan Edmonton Oilers korjasi pisteet maalein 7–4.
Granlund on tehnyt kolmessa viimeisessä ottelussa kuusi tehopistettä (3+3). Koko kaudella Granlund on kasannut 26 pistettä (12+14) yhteensä 35 ottelussa.