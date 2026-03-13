Toronto Maple Leafs kaatoi kotikaukalossaan Anaheim Ducksin jääkiekon NHL:ssä maalein 6–4. Toronton onnistui katkaista voitollaan kahdeksan ottelun mittainen tappioputki, mutta joukkueen kapteeni Auston Matthews poistui jäältä toisessa erässä loukattuaan jalkansa.
Ottelun avausmaalin iski Toronton suomalaishyökkääjä Matias Maccelli, kun ensimmäistä erää oli pelattu reilut seitsemän minuuttia. Hänelle kirjattiin lisäksi syöttöpisteet John Tavaresin ja William Nylanderin ylivoimamaaleista.
Kyseessä oli toinen kerta Maccellin 279 ottelua käsittävällä NHL-uralla, kun hän onnistui tekemään yhdessä ottelussa kolme tehopistettä.
Suomalaishyökkääjä valittiin ottelun kakkostähdeksi. Häntä kovemman pistesaldon kuittasi ainoastaan Toronton viimeisen maalin tyhjiin viimeistellyt, ykköstähdeksi valittu Matthew Knies, jolle kirjattiin tehot 1+3.
Maccelli on tehnyt maalin viidessä viime pelissään neljä maalia, ja 11 viime pelin saldo on 7+4. Kaikkiaan Maccellilla on kuluvan kauden 55 pelistä koossa nyt 32 (14+18) tehopistettä.