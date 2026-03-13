Liiketoiminta ja kehitys

Maccelli on tehnyt maalin viidessä viime pelissään neljä maalia, ja 11 viime pelin saldo on 7+4. Kaikkiaan Maccellilla on kuluvan kauden 55 pelistä koossa nyt 32 (14+18) tehopistettä.

Kyseessä oli toinen kerta Maccellin 279 ottelua käsittävällä NHL-uralla, kun hän onnistui tekemään yhdessä ottelussa kolme tehopistettä.

Ottelun avausmaalin iski Toronton suomalaishyökkääjä Matias Maccelli , kun ensimmäistä erää oli pelattu reilut seitsemän minuuttia. Hänelle kirjattiin lisäksi syöttöpisteet John Tavaresin ja William Nylanderin ylivoimamaaleista.

Matthews loukkaantui saatuaan polveensa iskun Anaheimin Radko Gudasin polvesta. Matthews oli tämän jälkeen jäällä vielä useita minuutteja ennen kuin hänet avustettiin pois kaukalosta.