Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin puhe keskeytyi iltapäivällä Israelin knessetissä häiriköintiin.

Israelilaislehti Haaretz kirjoittaa, että Donald Trumpin puheen keskeytti kaksi vasemmistolaista knessetin, eli Israelin parlamentin, jäsentä. Heillä oli ilmeisesti käsissään paperit, joissa luki "tunnustakaa Palestiina"

Edustajat poistettiin nopeasti salista, minkä jälkeen Trump jatkoi puhettaan ja sanoi turvallisuushenkilökunnan toiminnan olleen erittäin tehokasta.

Puheessaan Trump oli ehtinyt kuvailla rauhan tulleen alueelle ja toivoi rauhan jatkuvan iankaikkisesti.

– Tämä ei ole ainoastaan sodan loppu. Tämä on terrorin ja kuoleman loppu ja uskon, toivon ja Jumalan aikakauden alku, Trump sanoi.

– Tämä on suuren yhteisymmärryksen ja pitkäaikaisen harmonian alku Israelille ja kaikille niille kansoille, jotka pian muodostavat todella loistokkaan alueen. Uskon siihen syvästi. Tämä on uuden Lähi-idän historiallinen aamunkoitto.

Trump katsoo, että palestiinalaisten tulisi kääntyä pois päin "terrorista ja väkivallasta". Hänen mukaansa palestiinalaisten valinta ei voisi selkeämpi.

Tänään Israelissa on juhlittu panttivankien vapautumista ja palestiinalaisalueilla palestiinalaisvankien vapautumista.

Viime viikolla Gazassa alkoi tulitauko presidentti Trumpin neuvotteleman rauhansuunnitelman jälkimainingeissa.

"Netanjahu ei ole helppo"

Trump kehui puheessaan Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua.

– Hän ei ole helppo, sen haluan teille kertoa, Trump sanoi.

– Mutta se tekee hänestä mahtavan, presidentti jatkoi.

Trump osoitti puheessaan myös moneen otteeseen Yhdysvaltain tuen Israelille.

Trump sanoi pitkässä ja polveilevassa puheessaan haluavansa rauhansopimuksen Iranin kanssa. Hän sanoi Yhdysvaltain oleva valmis sopimukseen, kun Irankin on.

Puhe viivästyi reippaasti

Ennen puhettaan Trump sai useaan otteeseen raikuvat suosionosoitukset. Usea knessetin edustaja puhui ennen Trumpia.

Netanjahu piti puheen, jossa hän ylisti vuolaasti Trumpia ja tämän neuvottelemaa rauhansopimusta.

Israelin oppositiojohtaja Yair Lapid sanoi, että Trumpin olisi pitänyt saada Nobelin rauhanpalkinto ja että Trumpin kuuluisi saada se viimeistään ensi vuonna.

Trumpin oli määrä puhua knessetissä jo kello 11, mutta puhe viivästyi reilusti iltapäivän puolelle.

Puheessaan Trump sanoikin vitsaillen, että luuli tulleensa pikaisesti Israelin knessetiin ja jatkaisi sitten suoraan Egyptiin, jossa on määrä pitää Gazan-rauhankokous.

1:06:08 Katso Donald Trumpin Israelin parlamentissa pitämä koko puhe tästä.